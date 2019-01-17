إسرائيل لدول العالم: نقل سفاراتكم للقدس أو إغلاق القنصليات

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محمد فضل- متابعات

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إسرائيل

القدس

سفارة

ذكر الموقع الإلكتروني للقناة الـ13 الإسرائيلية ، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية بعثت برسالة إلى جميع الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية معها تبلغها من خلالها بأنها تمنع فتح قنصليات في القدس، وذلك في محاولة لممارسة ضغوط على هذه الدول بنقل سفاراتها إلى القدس المحتلة .

وقالت القناة التلفزيونية التي حصلت على نسخة من الرسالة، إنه في الأشهر الأخيرة درست العديد من الدول نقل سفاراتها إلى القدس ثم تراجعت عن ذلك، وبين هذه الدول التشيك، التي اعترفت بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل،  لكنها لم تنقل سفارتها من تل أبيب.

وبعد ذلك رفضت إسرائيل فتح قنصلية شرف تشيكية في القدس، وافتتحت مؤخرا مركزا ثقافيا تشيكيا في القدس الغربية.

وقررت أستراليا، قبل بضعة أسابيع الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لكنها امتنعت عن نقل سفارتها إلى القدس.

 وأرادت أستراليا أيضا فتح قنصلية شرف في القدس، لكن إسرائيل عارضت ذلك، ما دفع أستراليا إلى فتح ممثلية تجارية – أمنية في القدس.

وفي أعقاب ذلك، بعثت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في 18 نوفمبر الماضي، رسالة رسمية إلى جميع الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، قالت فيها إنه لن يصادق بعد الآن على فتح قنصليات شرف في القدس، كما لن تتم المصادقة على تجديد ولاية قناصل شرف في القدس، وستتم إزالة هذه القيود في الحالات التي ستكون للدولة التي تقدم طلبا كهذا سفارة في القدس.


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