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روسيا: لا يمكننا خفض إنتاج النفط بشكل حاد

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النفط الروسي
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وكالات - خالد الشرقاوي

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النفط

اوبك

خفض إنتاج

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، إن بلاده ليس بمقدورها خفض إنتاج النفط بشكل حاد وفق اتفاق (أوبك+).

وبدأت "أوبك+" تنفيذ اتفاق جديد لخفض إنتاج النفط، بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع 2019، ولمدة 6 شهور.

وتتألف "أوبك+"، من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إضافة إلى منتجين مستقلين تقودهم روسيا.

وأوضح نوفاك في تصريحات أوردتها وسائل إعلام روسية، أن روسيا لا يمكنها خفض الإنتاج النفطي بشكل حاد "بسبب الظروف المناخية والجيولوجية الخاصة في بلاده".

وأضاف أن بلاده "ستسعى لتنفيذ الاتفاقية بأقرب وقت ممكن"، دون مزيد من التفاصيل.

والجمعة الماضي، قال نوفاك إن بلاده خفضت إنتاج النفط في يناير الجاري، بمعدل يزيد عن 30 ألف برميل يوميا.

وأوضح آنذاك أنه "من المخطط تخفيض خلال الشهر الجاري بمقدار 50 ألف برميل يوميا".

وروسيا، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة، إذ يبلغ متوسط الإنتاج الأمريكي اليومي نحو 11.7 مليون برميل، بينما تأتي السعودية ثالثا بمتوسط 11 مليون برميل يوميا.



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