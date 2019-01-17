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بعد التأهل إلى الدور الثاني..

وزير الرياضة يهنئ بعثة منتخب اليد

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وزير الرياضة
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المصريون

وزير الرياضة

اشرف صبحى

حرص أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تهنئة بعثة منتخب مصر لكرة اليد بعد التأهل إلى الدور الثاني ببطولة كأس العالم السادسة والعشرين التي تستضيفها ألمانيا والدنمارك عقب الفوز على منتخب أنجولا بنتيجة 33/28.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالأداء الفني للاعبين طوال شوطي المباراة، مشيرا إلي استحقاق منتخب مصر التأهل بجدارة للدور الثاني، مطالبهم ببذل مزيد من المجهود خلال المباريات القادمة للفوز وتحقيق نتائج ايجابية تؤكد زعامتهم لكرة اليد العربية والأفريقية، موضحا بأن وجودهم ليس فقط للتمثيل المشرف، ولكن للمنافسة على المراكز المتقدمة مع أبطال العالم، وهو ما يتمناه الشعب المصري وترغب الدولة في تحقيقه.


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