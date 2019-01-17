» «التعليم»: لا إجازات.. استمرار الامتحانات الخميس المقبل

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استمرار سير الامتحانات يوم 24 الجاري طبقا للجداول الموضوعة.





وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام فى الوزارة، إن امتحانات الثانوية العامة سارية كما هى ولا نية لتأجيل الامتحانات التي ستنعقد يوم الخميس المقبل الموافق 24 يناير.