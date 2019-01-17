» كأس آسيا.. قطر تخطف الصدارة من السعودية

17 يناير 2019 - 08:08 م

فاز منتخب قطر على نظيره السعودي، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الخميس، على ملعب «محمد بن زايد»، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأسيوية المقامة حاليًا في الإمارات.

نجح المعز على فى تسجيل هدف التقدم لصالح قطر ضد السعودية، فى الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، ثم أضاف اللاعب نفسه الثانى فى الدقيقة 80 من زمن المباراة.

وأهدر حسن خالد الهيدوس ضربة جزاء نجح الحارس السعودى محمد العويس فى التصدى لها بالدقيقة 42 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يحسم منتخب قطر صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، متفوقاً على السعودية "الوصيف" برصيد 6 نقاط، علماً بأن المنتخبين تأكد صعودهما لدور الـ16 من منافسات البطولة من الجولة الماضية.

وفى نفس التوقيت، فاز المنتخب اللبنانى على كوريا الشمالية، بأربعة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما اليوم، على ستاد نادى الشارقة، فى ختام منافسات الجولة الثالثة.