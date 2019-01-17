الرئاسة: ما أنجزناه يتم في 25 عامًا

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وكالات

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إنجازات

بسام راضى

أكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن النجاحات التى حققتها الدولة المصرية على مستوى الطرق والكبارى والمدن الجديدة والإسكان الاجتماعى هى نجاحات غير مسبوقة عالميا.

وقال "راضي"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد خيرى، مقدم برنامج "حال بلدنا"، المذاع عبر موجات الراديو 9090، اليوم الخميس، إن مشروعات البنية التحتية والإسكان التى تحققت فى 4 سنوات، كانت تحتاج بالمعدلات الاعتيادية إلى 25 عاما.

وأضاف أن مصر تحولت من دولة بها بعض الاضطرابات فى 2014، وكانت تعانى من حظر لدى بعض الدول، إلى قصة نجاح وإصلاح اقتصادى وتحسن فى مستويات النجاح الاقتصادى ونجاحات عظمى فى البنية التحتية.

ونوه إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يقوم بالعديد من الزيارات إلى عدد كبير من الدول والزعماء، وهو ما يعود على الدولة المصرية بالخير على المستوى الاقتصادى.


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