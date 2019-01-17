أب يقتل ابنه لسوء سلوكه

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سوء السلوك

المنوفيه

لقي عامل في العقد الثاني بقرية ساقية أبوشعرة، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية مصرعه، بعد اعتداء والده عليه مستعينا باثنين من أبناء عمه, وتم نقل المتوقي إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة أشمون، ولم تنجح محاولات إسعافه.

تلقى اللواء سمير أبوزامل، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة أشمون بتلقيه بلاغا من مستشفى اليوم الواحد بأشمون باستقبال محمود سعيد، 20 عاما، عامل، ومقيم في قرية ساقية أبوشعرة مصاب بجروح بالجسم وسحجات وتوفي فور وصوله.

وتبين للواء سيد سلطان، مدير البحث الجنائي، أن وراء الواقعة كلا من والد المتوفي، 62 سنة، بالمعاش، ونجلي عم المتوفي حمدي. ز، 28 سنة، وشقيقه محمد.

وتمكنت المباحث من ضبطهم واعترفوا بارتكابهم الواقعة باستخدام خرطوم لوجود خلافات عائلية بسبب سوء سلوك المتوفي، وأكد المتهمون أمام نيابة أشمون الكلية أنهم لم يقصدوا قتله ولكنهم أرادوا تأديبه نظرا لسوء سلوكه الذي سبب خلافات عائلية بالقرية. جرى تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة بعد صدور تقرير الطبيب الشرعي وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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