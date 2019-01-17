كيف تشتري سيارة أوروبية "زيرو جمارك"؟

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وكالات

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حددت مصلحة الجمارك المصرية شروطًا لتمكين الأفراد من شراء سيارات أوروبية المنشأ من دول الاتحاد الأوروبى والتمتع بالإعفاء الجمركى الكامل، ولكن ضوابط معينة، أهمها:

- أن تكون السيارة جديدة وليست مستعملة.

- استخراج شهادة «يورو 1» من دولة المنشأ الأوروبية المنتجة للسيارة، بشرط توثيقها.

- تقديم صاحب السيارة ما يثبت امتلاكه لها فى الخارج.

- شحن السيارة من أى دولة تتبع الاتحاد الأوروبى إلى مصر مباشرة.

- سداد الرسوم والضرائب المقررة على السيارات الأوروبية، والتى تختلف باختلاف سعة المحرك، حيث يتم دفع رسوم 14% فى صورة ضرائب على القيمة المضافة، و1% رسوم جدول، و3% رسوم تنمية، وذلك على السيارات ذات السعة اللترية من 1300 وحتى 1600 سى سي.

أما السيارات التى سعتها اللترية من 1600 حتى 2000 سى سي، فيتم فرض ضريبة قيمة مضافة عليها تقدر بـ 14%، و5% رسم تنمية و15% رسوم جدول، وتفرض على السيارات ذات السعة اللترية من 2000 سى سي، فيما أعلى، 14% ضريبة قيمة مضافة و8.5 رسم تنمية و30% رسوم جدول.


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