  • الخميس 17 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:12 م
بحث متقدم
علما قطر والإمارات

بيان إماراتي عاجل بسبب جملة «مفاجئة» قالها معلق قطري

القمة العربية

لهذه الأسباب.. زعماء العرب لن يحضروا «قمة بيروت»

تحذير عاجل من السعودية لمواطنيها في السودان

تحذير عاجل من السعودية لمواطنيها في السودان

نتنياهو

إسرائيل لدول العالم: نقل سفاراتكم للقدس أو إغلاق القنصليات

المتحدث باسم الرئاسة

الرئاسة: ما أنجزناه يتم في 25 عامًا

سيارات (أرشيفية)

كيف تشتري سيارة أوروبية "زيرو جمارك"؟

عمرو سليم خلال حديثه للمصريون

«الإخوان» الأسوأ.. وندمت على حكم «مبارك»

كتاب التربية الدينية

مفكر مصري يطالب بإلغاء تدريس مواد دينية في المدارس

الفتاة السعودية رهف القنون

بالخمر والمخدرات ولحم الخنزير.. الفتاة السعودية تعلن تحررها

اعشاب

النصب على المواطنين تحت اسم "الطب البديل"

استقالة نقيب المحامين الإسرائيلي بعد اتهامه بـ«الرشوة الجنسية»

عرب وعالم

إسرائيل
إسرائيل

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

«عاشور»: اخترنا أن نكون بجوار«الأسد» ضد تركيا وقطر

#

براءة سامح عاشور فى قضية رفض قيد خريجى التعليم المفتوح

#

موعد الإعلان عن «صفقة القرن»

#

حكومة نتنياهو تنجو من فخ "ليبرمان"

استقالة

رشوة جنسية

نقيب المحامين الإسرائيلي

قدم نقيب المحامين الإسرائيليين آفي نافيه، اليوم الخميس، استقالته من منصبه، بعد أن أحالته الشرطة الإسرائيلية إلى الحبس المنزلي إثر الاشتباه بتورطه في "رشوة جنسية".

ويأتي قرار الشرطة عقب فضيحة تتعلق بشبهات حول إقامة "نافيه" علاقات جنسية مع قاضية ومع زوجة قاض، كرشوة لتعيين القاضيين في مناصب مهمة، وفق إعلام عبري.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن "نافيه" قد يكون أقام علاقات جنسية مع قاضية لتعيينها في محكمة صلح، ومع زوجة قاض لتعيين الأخير قاض في المحكمة المركزية، ومع محامية كانت تسعى لأن تصبح قاضية.

وخضعت القاضية والمحامية (لم يسمهما المصدر) للتحقيق لدى وحدة "لاهف 433" لمكافحة الفساد في الشرطة، فيما تمتلك الأخيرة رسائل نصية تبادلها "نافيه" مع القاضية والمحامية قد تدينه بالشبهات المنسوبة إليه، بحسب الصحيفة.

وبناء على ما تقدّم، بات "نافيه" مشتبها به بارتكاب مخالفات جنائية تتعلق بخيانة الأمانة والخداع وتلقي الرشوة.

ونافيه له تأثير في اللجنة المكلفة بالنظر في تعيين القضاة في إسرائيل.

وتضم اللجنة حسب "قانون أساس القضاء"؛ رئيس المحكمة العليا، وقاضيين منها، ووزير القضاء ووزيرا آخر تُعينه المحكمة، وعضوي كنيست (يمثلان الحكومة والمعارضة)، وممثلين اثنين عن نقابة المحامين ينتخبهما مجلس النقابة.

ويترأس اللجنة حاليًا وزيرة القضاء أييلت شاكيد، التي قد تشملها التحقيقات في القضية ذاتها.

وفي خطوة استباقية لإبعاد الشبهات عنها، نشر كل من شاكيد ورئيسة المحكمة العليا إيستر حيوت، بيانا جاء فيه أن "تعيينات القضاة والموظفين في الفترة التي تولت فيها شاكيد رئاسة اللجنة، كانت حسب المعايير المهنية"، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ونهاية 2017، كشف تحقيق للقناة الثانية الإسرائيلية تحالف "شاكيد" و"نافيه" من أجل إقصاء القضاة اليساريين ومنع ترقيتهم، وتعيين قضاة يحملون أفكارا يمينية، ويميلون نحو الأيديولوجيا الصهيونية الدينية، في المحكمة العليا الإسرائيلية، لتسهيل تمرير قوانين وتشريعات الحكومة الإسرائيلية.

وساهم نافيه في التأثير على قرارات تعيين القضاة من خلال المحاميين الاثنين اللذين يمثلان نقابة المحامين في اللجنة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تحذير إسرائيلي من القوة العسكرية لمصر: تتجهز لمواجهتنا
» «صلاح» على موعد مع إنجاز تاريخي
» تسجيل أول إصابة بأنفلونزا الخنازير شمالي العراق
» كأس آسيا.. تعرف على المنتخبات المتأهلة للدور الثاني
» ارتفاع عدد قتلى المواجهات المسلحة بطرابلس إلى 10
» ليفربول يُجدد عقد ظهيره الأيسر 5 سنوات
» وزير الرياضة يهنئ بعثة منتخب اليد
» «التعليم»: لا إجازات.. استمرار الامتحانات الخميس المقبل
» كأس آسيا.. قطر تخطف الصدارة من السعودية
» إنهاء فوضى الفتاوى بالحبس والغرامة.. السلفيون فى الخلفية
» الاتحاد السعودي: «بي إن» تستخدم القناة لأغراض سياسية

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي