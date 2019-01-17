شاهد.. مدبولي يستقبل نائب رئيس وزراء أرمينيا

17 يناير 2019 - 07:43 م

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مهير جريجوريان، نائب رئيس وزراء أرمينيا، وفيرونيكا نيكشينيا، وزيرة تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسى، لبحث سبل تعزيز أطر التعاون القائمة، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار وزير الصناعة.

في مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بنائب رئيس وزراء أرمينيا والوفد المرافق له، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر وأرمينيا، والدور المهم الذي تلعبه الجالية الأرمينية في مصر كجسر للتواصل الثقافي بين الشعبين المصري والأرميني، فضلًا عن إسهاماتها الفعالة في الحياة الاقتصادية والسياسية والفنية في مصر عبر عقود ماضية.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي أعرب خلال اللقاء عن تطلع مصر لزيادة حجم التبادل التجاري مع أرمينيا الذي يقدر حاليًا بنحو 200 مليون دولار، مشيرًا إلى أهمية تعزيز دور مجلس الأعمال المصري الأرميني لكي يسهم في زيادة حجم التعاون القائم، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بما يتناسب مع الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية في كلا البلدين. كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعنا إلى الاستفادة من الرحلات الجوية المباشرة بين العاصمة الأرمينية (يريفان)، والغردقة وشرم الشيخ، لتنشيط حركة السياحة بين البلدين وزيادة أعداد الوفود السياحية في ضوء ما يمتلكه البلدان من معالم أثرية وتاريخية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على حرص مصر على تسريع خطوات إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، مشيدًا بالنتائج الإيجابية للجولة الأولى من المفاوضات.

وأضاف رئيس الوزراء أن إبرام اتفاقية التجارة الحرة سيسهم في مضاعفة حجم التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي، فضلًا عن تعميق التعاون الاقتصادي على المستوى الثنائي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد.

من جانبه، أعرب مهير جريجوريان، نائب رئيس وزراء أرمينيا عن تقدير بلاده للعلاقات السياسية والتاريخية المتميزة التي تربط مصر وأرمينيا، وعن تطلعه لتكون هذه الزيارة بداية لمضاعفة حجم التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في ضوء ما تمتلكه مصر من إمكانات استثمارية كبيرة وسوق واعدة، وما تمتلكه أرمينيا من اتفاقات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن نائب رئيس وزراء أرمينيا أشار إلى أن بلاده ستترأس الاتحاد الأوراسي خلال العام الجاري، وأنها سوف تستغل فترة رئاستها في دعم ملف توقيع اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد ومصر.

وأشادت من جانبها وزيرة تجارة الاتحاد الأوراسي بما لمسته خلال الزيارة من اهتمام مصري عالي المستوى بملف الشراكة مع الاتحاد الأوراسي وعقب رئيس الوزراء، مؤكدًا أن مصر تولي هذا الموضوع اهتمامًا خاصًا نظرًا لما يربطها بالدول الخمس الأعضاء من علاقات سياسية متميزة.