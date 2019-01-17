  • الخميس 17 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:12 م
بحث متقدم
علما قطر والإمارات

بيان إماراتي عاجل بسبب جملة «مفاجئة» قالها معلق قطري

القمة العربية

لهذه الأسباب.. زعماء العرب لن يحضروا «قمة بيروت»

تحذير عاجل من السعودية لمواطنيها في السودان

تحذير عاجل من السعودية لمواطنيها في السودان

نتنياهو

إسرائيل لدول العالم: نقل سفاراتكم للقدس أو إغلاق القنصليات

المتحدث باسم الرئاسة

الرئاسة: ما أنجزناه يتم في 25 عامًا

سيارات (أرشيفية)

كيف تشتري سيارة أوروبية "زيرو جمارك"؟

عمرو سليم خلال حديثه للمصريون

«الإخوان» الأسوأ.. وندمت على حكم «مبارك»

كتاب التربية الدينية

مفكر مصري يطالب بإلغاء تدريس مواد دينية في المدارس

الفتاة السعودية رهف القنون

بالخمر والمخدرات ولحم الخنزير.. الفتاة السعودية تعلن تحررها

اعشاب

النصب على المواطنين تحت اسم "الطب البديل"

خبير فلك: 2019 عام الكوارث الطبيعية

آخر الأخبار

هطول أمطار وهبوب رياح بكفر الشيخ
هطول أمطار وهبوب رياح بكفر الشيخ

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

17 أبريل.. انطلاق المؤتمر الدولي لكلية إعلام جامعة القاهرة

#

الديهي: انتظروا مفاجآت جديدة في 2019

#

الديهي: أمنيتي في 2019 إسقاط «أردوغان» و«تميم»

#

محمد صلاح سيفوز بجائزة أفضل لاعب في 2019

خبير فلك

2019

موارث طبيعية

كشف رئيف رأفت، خبير الفلك والأبراج، عن أهم توقعات المناخ في عام 2019، مؤكدًا أن هذا العام يشهد عدة كوارث طبيعية، وأمطارا وعواصف رملية وترابية وصواعق، مشيرًا إلى أن الشتاء سيكون أكثر برودة والصيف أشد حرارة.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية "اليوم"، أن العام الجاري يشهد تغييرات مناخية.

ولفت إلى أن 21 يناير المقبل سيحدث خسوف القمر، والذي يتسبب في حالة فوضى بين الناس وتغيير في العواطف، لافتًا إلى أن أصحاب برج الأسد عليهم الحذر من الفترة التي تتزامن مع الخسوف.

وكشف الدكتور أشرف تادرس، رئيس مركز الفلك بالمعهد القومي للبحوث، أن السنوات العشر المقبلة ستشهد طفرات كبيرة في قضية المناخ وكيفية التحكم فيه، وهناك بعض الأمثلة التي تدل أننا نسير في هذا المسار مثل «الاستمطار» الذي بات يحدث في مناطق قاحلة، بجانب الصين التي أعلنت منذ أسابيع قليلة عن قمر صناعي يعكس ضوء الشمس لينير شوارع الصين ليلًا.

وأوضح أن أي حديث عما يشهده العالم من قضايا التغير المناخي لا يمكن الجزم أن ذلك لا يحدث؛ لأنه في الحقيقة تلك الأخبار تظهر بعد إجراءات أولية يتبعها مزيد من الأبحاث التي تؤدي في النهاية إلى النتيجة، أما عن التغيرات التي قد تنتج عن ذلك فسيتم معرفتها في وقتها بل يمكن القول إن ذلك سيحدث انقلابا في النظام البيئي بالكامل.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تحذير إسرائيلي من القوة العسكرية لمصر: تتجهز لمواجهتنا
» «صلاح» على موعد مع إنجاز تاريخي
» تسجيل أول إصابة بأنفلونزا الخنازير شمالي العراق
» كأس آسيا.. تعرف على المنتخبات المتأهلة للدور الثاني
» ارتفاع عدد قتلى المواجهات المسلحة بطرابلس إلى 10
» ليفربول يُجدد عقد ظهيره الأيسر 5 سنوات
» وزير الرياضة يهنئ بعثة منتخب اليد
» «التعليم»: لا إجازات.. استمرار الامتحانات الخميس المقبل
» كأس آسيا.. قطر تخطف الصدارة من السعودية
» إنهاء فوضى الفتاوى بالحبس والغرامة.. السلفيون فى الخلفية
» الاتحاد السعودي: «بي إن» تستخدم القناة لأغراض سياسية

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي