خبير فلك: 2019 عام الكوارث الطبيعية

17 يناير 2019 - 07:34 م

كشف رئيف رأفت، خبير الفلك والأبراج، عن أهم توقعات المناخ في عام 2019، مؤكدًا أن هذا العام يشهد عدة كوارث طبيعية، وأمطارا وعواصف رملية وترابية وصواعق، مشيرًا إلى أن الشتاء سيكون أكثر برودة والصيف أشد حرارة.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية "اليوم"، أن العام الجاري يشهد تغييرات مناخية.

ولفت إلى أن 21 يناير المقبل سيحدث خسوف القمر، والذي يتسبب في حالة فوضى بين الناس وتغيير في العواطف، لافتًا إلى أن أصحاب برج الأسد عليهم الحذر من الفترة التي تتزامن مع الخسوف.

وكشف الدكتور أشرف تادرس، رئيس مركز الفلك بالمعهد القومي للبحوث، أن السنوات العشر المقبلة ستشهد طفرات كبيرة في قضية المناخ وكيفية التحكم فيه، وهناك بعض الأمثلة التي تدل أننا نسير في هذا المسار مثل «الاستمطار» الذي بات يحدث في مناطق قاحلة، بجانب الصين التي أعلنت منذ أسابيع قليلة عن قمر صناعي يعكس ضوء الشمس لينير شوارع الصين ليلًا.

وأوضح أن أي حديث عما يشهده العالم من قضايا التغير المناخي لا يمكن الجزم أن ذلك لا يحدث؛ لأنه في الحقيقة تلك الأخبار تظهر بعد إجراءات أولية يتبعها مزيد من الأبحاث التي تؤدي في النهاية إلى النتيجة، أما عن التغيرات التي قد تنتج عن ذلك فسيتم معرفتها في وقتها بل يمكن القول إن ذلك سيحدث انقلابا في النظام البيئي بالكامل.



