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الزمالك يشترط ضم نجم بيراميدز للاستغناء عن «شيكابالا»

الرياضة

شيكابالا
شيكابالا

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المصريون

الزمالك

شيكابالا

بيراميدز

رحب مجلس إدارة نادي الزمالك، برحيل محمود عبد الرازق شيكابالا، المعار إلى أبولون اليوناني، إلى صفوف فريق بيراميدز بعد المفاوضات التي دارت بين الناديين خلال الساعات الماضية.

وطلب مسئولو الزمالك الحصول على خدمات محمد مجدي أفشة صانع ألعاب بيراميدز مقابل رحيل شيكابالا كصفقة تبادلية بين الطرفين.

وجاءت رغبة الزمالك في ضم أفشة بسبب النقص الموجود في مركز صانع الألعاب وعدم تواجد بديل سوبر لأوباما بسبب تحفظ الإدارة على مستوى محمد إبراهيم ورغم حصوله على فرصته أكثر من مرة لكنه لم يثبت نفسه مع الفريق حتى الآن في الوقت الذي غاب فيه أيمن حفني لفترة طويلة بسبب شبح الإصابات الذي يطارده.

وأبدى مسئولو الزمالك قناعتهم الكاملة بمستوى أفشة ورغبتهم القوية في ضمه بعدما كان مقرر ضمه مع بداية الموسم الجاري قبل أن ينضم اللاعب إلى صفوف نادي بيراميدز ويفضل الانتقال إليه عن عرض الزمالك لكن الاتصالات من جانب الإدارة البيضاء لازالت مستمرة مع اللاعب في الوقت الحالي.

وشارك محمد إبراهيم في مباراة الذهاب للزمالك أمام اتحاد طنجة والتي انتهت بالتعادل السلبي لكنه لم يقدم المستوى المأمول وتعرض لانتقادات شديدة وهو ما دفع الإدارة لسرعة التحرك وجلب صانع ألعاب سوبر خاصة أن الموسم لازال طويلًا والفريق مقبل على مباريات غاية في الصعوبة وضرورة توافر أكثر من بديل على نفس المستوى في المركز ذاته.

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