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مسجل خطر ينتحل صفة ضابط شرطة بالأميرية

قضايا وحوادث

ضبط
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انتحال صفة ضابط شرطة

انتحل مسجل خطر صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين بمنطقة الأميرية وألقى القبض عليه وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأميرية ألقت القبض على "صلاح ع. ع" 52 عاما ، مسجل خطر ، حال إستقلاله دراجة نارية لقيامه بإستيقاف ربة منزل وتفتيشها منتحلاً صفة ضابط شرطة، وعُثر بحوزته على "طبنجة صوت ،ومبلغ مالى ،وبطاقة رقم قومى ".

 وبمواجهته اعترف بإنتحال صفة رجل شرطة بقصد الإستيلاء على ما بحوزة المواطنين من مبالغ مالية، وحيازته للطبنجة بقصد الدفاع والظهور بمظهر ضابط شرطة، وأن المبلغ النقدى والبطاقة من متحصلات واقعة أخرى.


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