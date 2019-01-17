مزارع يمزق جسد بنت عمه بسبب التمثيل

17 يناير 2019 - 07:00 م

شهدت محافظة قنا واقعة قتل مؤسفة, حيث أقدم مزارع علي قتل ابنة عمه , بعد إصرارها علي أداء دور خادمة في فيلم سينمائي, والذي ازداد غضبا عقب سماعه هذا الخبر وانتشاره في القرية.

وتلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا بالعثور على جثة الفتاة وبها آثار طعنات سكين بمنزلها، وأن ابن عمها وراء ارتكاب الواقعة وتم القبض عليه.

وبينت التحريات الأمنية أن الشاب ارتكب الجريمة بدافع "الغيرة" وتمسكه بالعادات والتقاليد، إذ يعتبر أهل القرية أن مجال التمثيل يخالف الأعراف المجتمعية في الصعيد، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإيداع الجثة مشرحة مستشفى أبو تشت، وتولت النيابة التحقيقات.