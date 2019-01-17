بالخمر والمخدرات ولحم الخنزير.. الفتاة السعودية تعلن تحررها

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الفتاة السعودية رهف القنون

وكالات - خالد الشرقاوي

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رهف القنون

الفتاة السعودية

نشرت الفتاة السعودية الهاربة إلى كندا رهف القنون، صورًا جديدة عبر حسابها على موقع "سناب شات"، مرفقة بتعليق تسخر فيه من عائلتها، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقامت رهف بنشر الصورة الأولى وهي تمسك لفافة أعدت على طريقة تعاطي المواد المخدرة، مرفقة بتعليق ساخر:"تبخروا يالقنون تبخروا".

أما الصورة الأخرى، فأظهرت الفتاة السعودية وهي تمسك بكأس من النبيذ الأحمر، وكانت قد نشرت على صفحتها في "تويتر" صورة سابقة مشابهة وهي على متن الطائرة أثناء توجهها إلى كندا.

وكانت الشابة السعودية رهف محمد القنون قد أقدمت على تذوق لحم الخنزير في كندا لأول مرة في حياتها، وذلك في إطار انطلاقها نحو التحرر من القيم الإسلامية والعربية والاجتماعية التي كانت تبحث عنها.


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