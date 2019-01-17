» «الدرع» أفضل لاعب في مباراة مصر وأنجولا

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يحيى الدرع
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مصر

المصريون

أنجولا

الدرع

حصل يحيى الدرع، نجم منتخب مصر، على جائزة أفضل لاعب في مباراة الفراعنة أمام أنجولا، والتي انتهت بفوز الفراعنة 28/33، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة اليد رقم 26، والتي تقام بتنظيم مشترك بين ألمانيا والدنمارك، وبهذه النتيجة يتأهل منتخبنا الوطني للدور الثاني رسميًا.

ووقع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة بمونديال اليد بجانب منتخبات، السويد والمجر وقطر والأرجنتين وأنجولا، ولعب مبارياته على صالة رويال أرينا بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

وكان المنتخب الوطني قد خسر في الجولة الأولى أمام السويد بنتيجة (24-27)، وفي الجولة الثانية أمام قطر بنتيجة (23-28)، وذلك قبل أن يحقق الفوز في الجولة الثالثة أمام المنتخب الأرجنتيني، ويخطف تعادلا ثمينا أمام المجر بالجولة الرابعة، ويفوز في الجولة الخامسة الحاسمة على أنجولا، ويتأهل للدور الثاني بمونديال اليد.

وتقام البطولة بنظام تأهل أول ثلاثة منتخبات من المجموعات الأربع إلى الدور الرئيسي، على أن يكون الدور الثاني مكونا من مجموعتين كل منهما تضم ستة منتخبات يتم ترتيبها حسب النقاط التي صعد بها كل منتخب من الدور الأول، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، ثم يلتقي الفائزان في المباراة النهائية.

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