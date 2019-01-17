» تأجيل مباراة الترجي والرجاء في السوبر الأفريقي

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الرجاء

أعلن نادي الترجي التونسي اليوم، الخميس، تأجيل مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام الرجاء البيضاوي المغربي إلى يوم 29 مارس القادم.

وكتب نادي الترجي عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، "وقع تأجيل سوبر إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والرجاء البيضاوي إلى 29 مارس 2019".

ومن المنتظر أن تقام مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الترجي والرجاء البيضاوي بالعاصمة القطرية "الدوحة"، حسبما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" في وقت سابق.

وتوج الترجي التونسي بطلاً لمسابقة دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي، فيما حصل الرجاء البيضاوي المغربي على بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية على حساب فيتا كلوب الكونغولي.

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