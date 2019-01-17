خريجو كلية التربية يحملون فكر الإخوان

17 يناير 2019 - 06:18 م

قال المفكر والفيلسوف الكبير مراد وهبة إن "الجيش المصري المانع الوحيد لأي ضرر أو شر يطال البلاد، والنخب تخلوا عن مسؤوليتهم تجاه وعي الشعب".

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبد الحميد على قناة «TeN »، أنه "لدي رغبة أن تفيق النخبة من نومها، ونتجاوز مرحلة العمود الفرعوني وندخل في إعمال العقل، والمشاركة في صياغة الحضارة المستقبلية".

وتابع أن "كليات التربية في مصر خارج العصر، وقولتها لهم وثاروا عليه، ولكني لم أهتم بهم، وكل المتخرجين الذي يبلغون حوالي 100 ألف طالب يحملون فكر جماعة الإخوان".

وأضاف: "عندما كنت أدرس للطلاب أثناء فترة السادات، قال لي الطلاب نحن لسنا معك، وأفكارنا كلها من الدين، فقلت لهم خلاص هخرج، فقالوا لي لا تخرج، ولكن إحنا مش معاك في اللي بتقوله، وفي سنة 1996 رئيس الجامعة قال لي كفاية تدريس عليك كده".



