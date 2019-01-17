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إيران تعلن استعدادها للتعاون النووي مع العراق

عرب وعالم

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

وكالات - خالد الشرقاوي

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أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استعداد بلاده للتعاون في المجال النووي مع العراق في إطار المعايير الدولية الضابطة والمرعية.

وقال ظريف خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة النجف العراقية عقب اجتماع مع رجال أعمال عراقيين: "علاقتنا مع العراق مثل سائر الدول الأخرى وليست مصطنعة، ونحن والعراق لدينا علاقات قبل وجود الولايات المتحدة، وسنواصل تلك العلاقات"، وفق "روسيا اليوم".

وأضاف: "نحن إخوة، وعلاقتنا ليست متغطرسة، وهذه أطول رحلة أقوم بها لبلد في العالم، وهذه علامة على الاهتمام والعلاقات الخاصة بين الحكومتين والبلدين".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن "العلاقات بين طهران وبغداد تتمتع بأفق مشرق ورائع للغاية، وأن البلدين يحتاجان لتنمية اقتصادية أكثر من أي وقت مضى، ويجب أن يعملا معا لتحسين سبل العيش فيهما".


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