أردوغان يريد إحياء الخلافة الإسلامية

17 يناير 2019 - 06:15 م

قال المفكر والفيلسوف الكبير مراد وهبة إن "الجماعات الإرهابية عقيدتها هي القتل مقابل إقامة الخلافة الإسلامية، وغرضهم هي عمل الخلافة على كوكب الأرض أو الذهاب للجنة".

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN »، أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وريث المجموعة المعارضة لكمال أتاتورك، ويريد إحياء الخلافة الإسلامية، ولديه نفس نمط فكر الجماعات المتطرفة".

وتابع أن "الهوية عادة يجب أن تكون متغيرة مثل الحضارة الإنسانية فنحن مررنا بالعصور الوسطى والتنويرية والتكنولوجية، ونحن في عصر هويتنا فرعونية، ولدينا تشبث بها حتى الآن"، مؤكدًا أن "ما يحدث في مصر انهيار للحضارة، والإنقاذ يكون بيد النخبة، وللأسف هؤلاء نائمون".