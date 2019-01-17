اللعب ينهي حياة طفلة بكرداسة

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مصرع طفلة

كرداسة

اللعب

لقيت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات مصرعها بكرداسة, نتيجة سقوطها من الطابق الثالث أثناء اللعب.

وتلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد مصرع طفلة عقب سقوطها من الطابق الثالث، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات فارقت الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها بعد سقوطها من الطابق الثالث.

وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية،حيث إختل توازنها أثناء لعبها مما أسفر عن سقوطها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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