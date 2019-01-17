» منتخب مصر يتأهل إلى الدور الثاني بمونديال اليد

17 يناير 2019 - 06:13 م

تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى الدور الثاني ببطولة كأس العالم والمقامة حاليا بتنظيم مشترك بين ألمانيا والدنمارك، بعد الفوز على أنجولا بنتيجة 28/33، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة.

ووقع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة بمونديال اليد بجانب منتخبات، السويد والمجر وقطر والأرجنتين وأنجولا، ولعب مبارياته على صالة رويال أرينا بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

وكان المنتخب الوطني قد خسر في الجولة الأولى أمام السويد بنتيجة (24-27)، وفي الجولة الثانية أمام قطر بنتيجة (23-28)، وذلك قبل أن يحقق الفوز في الجولة الثالثة أمام المنتخب الأرجنتيني، ويخطف تعادلا ثمينا أمام المجر بالجولة الرابعة، ويفوز في الجولة الخامسة الحاسمة على أنجولا، ويتأهل للدور الثاني بمونديال اليد.

وتقام البطولة بنظام تأهل أول ثلاثة منتخبات من المجموعات الأربع إلى الدور الرئيسي، على أن يكون الدور الثاني مكون من مجموعتين كل منهما تضم ستة منتخبات يتم ترتيبها حسب النقاط التي صعد بها كل منتخب من الدور الأول، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، ثم يلتقي الفائزان في المباراة النهائية.