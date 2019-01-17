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مقتل 6 في تفجير سيارة مفخخة بالعاصمة الكولومبية

عرب وعالم

تفجير سيارة مفخخة بالعاصمة الكولومبية
تفجير سيارة مفخخة بالعاصمة الكولومبية

وكالات - خالد الشرقاوي

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تفجير

كولومبيا

بوغوتا

قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح جراء تفجير بسيارة مفخخة استهدف كلية الشرطة بالعاصمة الكولومبية بوغوتا.

وأفادت صحيفة "فانغوارديا ليبرال" الكولومبية بأن انفجارا قويا هز مقر كلية الشرطة بالعاصمة صباح اليوم، حسب التوقيت المحلي.

وأكد عمدة بوغوتا أنريكي بينيالوسا مقتل 5 أشخاص جراء الانفجار وإصابة 10 آخرين بجروح. وفي وقت لاحق توفي شخص سادس متأثرا بجروحه، وفق "روسيا اليوم".

وقطع وزير الدفاع الكولومبي غيلييرمو بوتيرو اجتماع مجلس الأمن في مدينة كيبدو غربي البلاد، وتوجه إلى العاصمة لمتابعة الأوضاع عن كثب.


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