» محمد بن سلمان يقاتل فكر ابن تيمية

قال المفكر والفيلسوف الكبير مراد وهبة إن "الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، يقود ثورة فكرية في السعودية، ويعمل على قتل فكر ابن تيمية، وإحياء فكر ابن رشد".

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN »، أن "أمريكا سبب سيطرة الأصوليات الإسلامية على العالم في 1979، وكانت تعتبر الحزب الشيوعي السوفيتي عدوها الأول، وعملت على تكتيل الأديان عن طريق إنشاء مجمع الكنائس، ومؤتمر الإسلام في جنيف".

وتابع أن "تكتيل أمريكا العالم ضد الشيوعية، ساهم في ولادة الأصولية الإسلامية في أفغانستان والشيشان، والرئيس الأمريكي الأسبق ريجان هو عمدة الأصولية في العالم".