» تأجيل محاكمة مرسي و23 آخرين لـ29 يناير

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قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ «التخابر مع حماس» لجلسة 29 يناير لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس، وحضور إلياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت محكمة النقض في وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

وفي ذات السياق، كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبدالعاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.


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