مراد وهبة: الخلافة الإسلامية أكبر خطر على العالم

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الخلافة الإسلامية

مراد وهبة

أوبانا

قال المفكر والفيلسوف الكبير مراد وهبة إن "الإخوان المسلمين تغلغلوا في كل مؤسسات دول العالم، والرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما كان لديه 6 مساعدين إخوان، وإنجلترا بها مدن كاملة يحكمها الإخوان".

وأضاف في حوار  لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN »، أن "أوباما كان يراهن على الخلافة الإسلامية لذلك اعتمد على الإخوان، والأصولية الدينية خطرها يمتد لجميع دول العالم وليس مصر فقط دون أي بلاغة في كلامي".

وتابع أن "الخلافة الإسلامية تمثل خطرًا على العالم حتى الآن، وندفع ثمن الأصولية حتى الآن، أوباما كان يسعى لسيطرة الأصولية الدينية على العالم".



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