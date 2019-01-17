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«البرلمان العربي» يزور منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز التعاون

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البرلمان العربي

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يقوم وفد من البرلمان العربي برئاسة الدكتور عبد الرحمن محمد علي سعيد نائب رئيس البرلمان العربي وعضوية النائب عزيز بزاز والنائب إبراهيم أحمد عبدو،  بزيارة منظمة التعاون الإسلامي والاجتماع مع المسؤولين فيها، اليوم الخميس 17 يناير 2019 م، بمقر منظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمان العربي ومنظمة التعاون الإسلامي تجاه القضايا الاستراتيجية الهامة للعالم العربي والإسلامي وفي مقدمتها: القضية الفلسطينية، وذلك من خلال التنسيق بين لجنة فلسطين في البرلمان العربي ولجنة القدس في منظمة التعاون الإسلامي ، وظاهرة الإرهاب المقيت والسبل الكفيلة بمواجهته، والتصدي للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والعمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم برامج ومشاريع التنمية في الدول العربية الأقل نمواً .

 

وسيتم خلال الزيارة دراسة مقترح البرلمان العربي بتوقيع مذكرة تفاهم بين البرلمان العربي ومنظمة التعاون الإسلامي لتعزيز التعاون والتنسيق القائم بين البرلمان العربي ومنظمة التعاون الإسلامي لتفعيل الأهداف المشتركة خدمةً لقضايا ومصالح الأمة العربية والإسلامية، وتنظيم لقاءات ومؤتمرات وندوات مشتركة تُعنى بالقضايا محل الاهتمام المشترك بين الجانبين.


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