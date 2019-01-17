مورينيو يكشف عن سر جديد حول علاقته بـ«صلاح»

17 يناير 2019 - 05:58 م

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفنى السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، حقيقة قراره بالاستغناء عن محمد صلاح، جناح ليفربول والمنتخب الوطني، عندما كان يتولى تدريب تشيلسي.

وقال مورينيو فى تصريحات تليفزيونية، "أنا من طالبت إدارة تشيلسى بالتعاقد مع محمد صلاح عندما كان لاعبًا فى بازل السويسري، يجب على الجميع أن يعى ذلك".

أضاف المدرب البرتغالي: "لقد مارست العديد من الضغوط على إدارة تشيلسى من أجل التعاقد مع محمد صلاح، أما بالنسبة لقرار البيع، فكان قرار الإدارة وليس قراري، أدرك جيدًا أن محمد صلاح كان يتطلع للحصول على فرصة أكبر فى المشاركة بالمباريات".

تابع: "مازلت أقول إن المركز الثانى مع مانشستر يونايتد فى الدورى الإنجليزى الموسم الماضي، من أفضل إنجازاتى لأن الناس لا تعرف ما كان يجرى خلف الكواليس".