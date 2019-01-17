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رسالة رئيس الزمالك للاعبين قبل مواجهة اتحاد طنجة

الرياضة

مران الزمالك
مران الزمالك

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المصريون

الزمالك

جروس

حرص السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إلقاء محاضرة فنية في مران الفريق اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة اتحاد طنجة، على استاد برج العرب، بعد غد السبت، فى إياب دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية.

شهدت المحاضرة الفنية شرح جروس لبعض السلبيات التى وقع فيها لاعبى الفريق فى مواجهة طنجة بالذهاب، التى أقيمت على ملعب ابن بطوطة، يوم الأحد الماضى، والتى انتهت بالتعادل السلبى، ومنها عدم استغلال الفريق للفرص التى أتيحت له لتخرج المباراة بالتعادل السلبى بجانب شرحه لبعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في المران استعدادا لتنفيذها في المباراة المقبلة.

فيما وجه رئيس نادى الزمالك رسالة للاعبين اليوم خلال اجتماعه بهم قبل المران حيث أكد لهم إنهم لا يزالون في منتصف الموسم وقدموا عملا مميزا ولابد إن يكملوا بنفس المستوى حتى نهاية الموسم مطالبا بضرورة التركيز من الجميع وبذل أقصى مجهود، موضحا ثقته بهم وفي الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى، في مواصلة الانتصارات.

كما أشار رئيس الزمالك إلى لقاء اتحاد طنجة بأنه مهم فى مشوار الفريق الإفريقى بالكونفدرالية وأوضح  للاعبين أيضا إن تذاكر لقاء طنجة نفدت وسيكون هناك جمهور كبير سيوازرهم، ومن الضروري أن يسعدوهم ويواصلوا المشوار نحو تحقيق البطولة الإفريقية والتي لا لابد أن تتحقق هذا الموسم -وفقا لنص رسالته التى قالها للاعبين.


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