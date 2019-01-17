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بالصور.. ختام دورة الإذاعيين الأفارقة بـ«الأعلى للإعلام»

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ختام دورة الإذاعيين الأفارقة بـ«الأعلى للإعلام»
ختام دورة الإذاعيين الأفارقة بـ«الأعلى للإعلام»

خالد الشرقاوي

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الأعلي للاعلام

دورة الإذاعيين الأفارقة

شهد اليوم الخميس مركز التدريب والدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حفل ختام دورة الإذاعيين الأفارقة الرابعة والثلاثين للناطقين بالفرنسية التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الخارجية.

وبعث إعلامي دولة بنين في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدارسين ببرقيات شكر وامتنان للحكومة المصرية على الفترة التي قضوها في مصر وعلى الاستقبال الرائع وعلى البرنامج التدريبي والزيارات الميدانية والسياحية وإعطائهم الفرصة للتعرف على الحضارة المصرية ، كما توجه بالشكر لمركز التدريب والدراسات الإعلامية وطاقم المركز على التنظيم الرائع لهذه الدورة ومساعدتهم لهم على مدار الأربعة وعشرين ساعة.

وعبر أحمد سليم امين عام المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام عن سعادته البالغة بحفل ختام الدورة وقال "من حسن الطالع ان تأتي مشاركتكم مع عام نستطيع ان نطلق عليه عام أفريقيا ، فبعد قليل سوف يبدأ معرض القاهرة الدولي للكتاب أو اليوبيل الذهبي للمعرض وأفريقيا تعتبر محور ندوات هذا العام سيشارك مجموعة من كبار الكتاب والنقاد والصحفيين الافارقة في ندوات المعرض على مدار اسبوعين قادمين وفي خلال شهر مارس سوف تنظم وزارة الثقافة مهرجان السينما الأفريقية بمدينة الأقصر وسوف يشارك الزملاء في الدورات التدريبية القادمة في حضور المهرجان وفي ندوات المعرض ، وايضا اختار السيد الرئيس هذا العام ان يكون مؤتمر الشباب هو أول مؤتمر للشباب الأفريقي الى جانب الاحداث الاخرى مثل التعاون في مجالات الري وإقامة السدود فنأمل ان يكون هذا العام هو البداية الحقيقية لأفريقيا قوية اقتصاديا واعلاميا".

وأعلن أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ان هذا العام سوف يشهد مولد الأكاديمية الإفريقية لفنون الإعلام والاتصال التي تعني بتدريب الإعلاميين وهي أحد مشروعات التي تم الانتهاء من دراستها وهي تابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ووجه محمد العمري وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التهنئة للإذاعيين الأفارقة على اجتيازهم الدورة التدريبية وقال “انه في ظل التحديات المشتركة بالقارة وفي ظل الآمال المشتركة أيضا وفي ظل التوجهات الهامة جدا للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالانفتاح على أفريقيا واننا يد واحدة اتمنى ان أراكم مرة أخرى في القاهرة كإعلاميين زملاء يدنا في يد بعض نعمل من أجل أهداف مشتركة”.

ورحب المستشار محمد ماضي بالإذاعيين الأفارقة في بلدهم الثاني مصر وتقدم ممثلا عن وزارة الخارجية بأصدق التهاني وخالص الأمنيات بمناسبة الانتهاء من الدورة التدريبية الرابعة والثلاثين للناطقين بالفرنسية في مجال الإعلام والتي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية ، وأضاف ” ذلك الحدث العظيم الذي تزامن مع بداية عام رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي بما يمثله ذلك من تجسيد لمعاني الإخاء والمحبة بين مصر وكافة الدول الأفريقية حكومات وشعوبا ، كما أشاد بمستوى العلاقات القائمة بين مصر وكافة الدول الأفريقية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ، ومستوى التنسيق بشأن كافة القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك ، مشددا على حرص وزارة الخارجية على تعزيز التعاون بين مصر والدول الأفريقية فى شتى المجالات ، وعلى وجه الخصوص الجوانب الثقافية والإعلامية والأكاديمية والفنية".



كما أكد مستشار الخارجية على ان أفريقيا تأتي دائما على رأس قائمة أولويات وزارة الخارجية المصرية ، وأن عام 2019 يكتسب زخما خاصا في ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي ، وفى ظل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام بتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية ، إضافة لما يحظى به الإعلام المصري من رصيد كبير لدى الشعوب الأفريقية ، ومشيرا إلى أن مصر حريصة على ان تكون رئاستها للاتحاد الافريقي رئاسة تصب بقوة في جهود تعزيز التنمية في القارة الأفريقية بكافة تجلياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.


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