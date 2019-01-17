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شكري يلتقي الممثلة العليا للأمم المتحدة لشئون نزع السلاح

الحياة السياسية

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

حسن عاشور

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التقى سامح شكري اليوم الخميس، "ايزومي ناكاميتسو" وكيلة السكرتير العام الممثلة العليا للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، وذلك في ختام زيارته الحالية لنيويورك للمشاركة في أعمال اجتماع مجموعة الـ77 والصين.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري استهل اللقاء بالترحيب بالدور النشط للسكرتير العام والممثلة العليا لشؤون نزع السلاح في إعادة موضوعات نزع السلاح إلى صدارة اهتمامات المنظمة الأممية. كما أشاد شكري بأجندة السكرتير العام في هذا الصدد والتي أعلن عنها في مايو من العام الماضي، لما تعكسه من إدراك واضح للأهمية الملحة لإعادة تفعيل إجراءات نزع السلاح على المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك الوصول إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية وباقي أنواع أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية أكد حرص مصر على الاستمرار في المشاركة البناءة والنشطة في مجال نزع السلاح وتطلعها لتقديم المزيد من الإسهامات من أجل إنجاح مؤتمر المراجعة القادم لمعاهدة عدم الانتشار النووي المقرر عقده في 2020، بشكل يحافظ على مصداقيتها وتحقيق عالميتها. وتطرق شكري إلى المقرر العربي الذي اعتمدته الجمعية العامة مؤخراً والذي يطالب السكرتير العام لعقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مشدداً على أهمية اضطلاع السكرتارية بدور نشط ومحوري في إطار الاستعدادات لعقد هذا المؤتمر بما يخدم الجهود المبذولة لمعالجة الاختلالات الأمنية القائمة في المنطقة، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وعالمية معاهدة عدم الانتشار في منطقة الشرق الأوسط.

وكشف حافظ أن ناكاميتسو أشادت خلال اللقاء بالدور الهام الذي تضطلع به مصر في دعم أجندة نزع السلاح بالأمم المتحدة، معربة عن تطلعها لاستمرار التشاور مع مصر خلال المرحلة القادمة التي يواجه فيه نظام منع الانتشار الدولي تحديات جسام.


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