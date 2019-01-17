» براءة حكم مباراة الأهلي والترجي من تهمة الرشوة

17 يناير 2019 - 05:12 م

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، اليوم الخميس، براءة الحكم الجزائرى مهدى عبيد، الذى أدار مباراة ذهاب المباراة النهائية بين الأهلى والترجى بدورى أبطال إفريقيا.

وخضع الحكم الجزائرى إلى عدة جلسات من قبل الاتحاد الإفريقى على مدار الأيام الماضية، وتبين براءته تماما من التهم التى وجهت إليه من قبل الكاف بشأن تقاضي أموال لترجيح كفة فريق على الأخر خلال مباراة الأهلى والترجى.

ومن المقرر أن يعود مهدى عبيد ليدير مباريات بطولتى دورى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية بشكل طبيعى خلال الفترة المقبلة.