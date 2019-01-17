» البورصة تخسر 2.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

17 يناير 2019 - 05:09 م

تراجعت مؤشرات البورصة في نهاية جلسة، اليوم الخميس، آخر تعاملات الأسبوع وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.2 مليار جنيه، وأغلق عند مستوى 761،664 مليار جنيه، متأثرًا بضغوط بيعية من المستثمرين الأجانب.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30 » بنسبة 0.2 %، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 13483 نقطة، وهبط مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI » لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول، بنسبة 0.87% وسجل 2180 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70 » بنسبة 0.18%، ووصل إلى مستوى 673.5 نقطة، وانخفض مؤشر «EGX 100 » الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.22% مسجلًا 1697 نقطة.

وكانت مؤشرات البورصة قد تراجعت في نهاية جلسة، امس الأربعاء، باستثناء المؤشر الرئيسى، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 951 مليون جنيه، وأغلق عند مستوى 763،839 مليار جنيه، متأثرًا بضغوط بيعية من المستثمرين العرب والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30 » بنسبة 0.47%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 13510 نقطة، وهبط مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI » لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول، بنسبة 0.23% وسجل 2199 نقطة.