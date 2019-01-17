» مقتل عريس والتمثيل بجثته في عين شمس

17 يناير 2019 - 05:03 م

قررت نيابة عين شمس، اليوم الخميس، بإشراف المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية، ضبط وإحضار 3 متهمين جدد في واقعة مقتل شاب على يد عاطل في الشارع والتمثيل بجثته، وهى الواقعة التي عرفت إعلاميًا بـ«مقتل عريس عين شمس».

واستعجلت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه، واستدعاء عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم حول ظروف وملابسات الواقعة، التي هزت منطقة عين شمس، بعد مصرع المجني عليه قبل زفافه بأسبوع واحد فقط.

تلقى قسم شرطة عين شمس، إشارة من المستشفى، يفيد بوصول جثة شاب في العقد الثالث من عمره إثر إصابته بطعنتين بمنطقة الصدر والقدم، أشارت التحريات إلى مصرع المجني عليه على يد أحد العاطلين بمعاونة آخرين، وصرحت النيابة في وقت سابق، بتشريح جثة المجني عليه.

أظهرت تحقيقات النيابة، أنه وقبل عدة أشهر نشبت مشاجرة بين المتهم "س.ا" والمجني عليه "ع.م"، فأصاب الأخير فتاة من عائلة المتهم في وجهها، فقرر المتهم الانتقام منه، ويوم الحادث ترصد المتهم وعدد من أصدقائه للمجني عليه، وما إن أبصره حتى انقض عليه وطعنه طعنتين نافذتين في القدم والصدر فلفظ أنفاسه الأخيرة.

وقالت والدة المجني عليه في التحقيقات: «زفينا ابنى للآخرة بدل فرحه، ضنايا ماكانش بتاع مشاكل، كان نفسه يفرح والله»، واتهمت المتهم واثنين آخرين بقتله بسبب مشاجرة قديمة بينهما.