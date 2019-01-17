» تغريم إبراهيم حسن وعبدالناصر زيدان بتهمة سب رئيس الزمالك

متابعات - خالد الشرقاوي
قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار علي عبد الحميد بتغريم إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي بيراميدز والإعلامي عبد الناصر زيدان 10 آلاف جنيه بتهمة سب وقذف رئيس نادي الزمالك.
وكان رئيس نادي الزمالك أقام جنحة مباشرة ضد إبراهيم حسن، ومقدم برنامج "كورة بلدنا" عبد الناصر زيدان يتهمهما بسبه وقذفه في برنامجه المذاع على إحدى القنوات الفضائية بعدما قام إبراهيم حسن بعمل مداخلة في البرنامج الذى يقدمه عبد الناصر زيدان سب فيها رئيس نادي الزمالك ووصفه بعبارات اعتبرها سبا وقذفا في حقه.
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