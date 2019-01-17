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الأهلي يوضح موقف وليد سليمان من مواجهة شبيبة الساورة

الرياضة

وليد سليمان
وليد سليمان

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الاهلى

شبيبة

كشف خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف وليد سليمان لاعب الفريق من المشاركة في مباراة شبيبة الساورة، غدًا الجمعة،  ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف طبيب الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي، أن سليمان خضع لبرنامج بدني خاص في مران الفريق والذي أقيم أمس على ملعب 20 أغسطس، بعدما اشتكى من الإصابة في إصبع القدم.

وأوضح طبيب الأهلي أن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، فضّل عدم الدفع بوليد سليمان خلال التقسيمة والتي أقيمت أمس لتأمين مشاركته في مران اليوم.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي منافسه شبيبة الساورة الجزائري، غدًا الجمعة، ضمن الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن الأهلي فاز في المباراة الأولى على حساب فيتا كلوب الكونغولي (2-0)، بينما خسر بطل الجزائر خارج أرضه أمام سيمبا التنزاني بنتيجة (3-0).

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