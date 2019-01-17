» عامل يقتل ابنته الرضيعة بعد ولادتها بـ3 أيام

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قنا

عامل

قتل ابنته الرضيعة

أنهى عامل حياة طفلته الرضيعة، أمس الأربعاء، بعدما قام بكتم أنفاسها وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بمركز نجع حمادي في محافظة قنا.

تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا بمقتل رضيعة بنجع حمادي، وكشفت التحريات قيام المدعو «أحمد. م. ج»، 36 سنة، عامل، ومقيم بقرية نجع الست التابعة لمركز أولاد نجم، بمركز نجع حمادي، بقتل ابنته الرضيعة بعد ولادتها بـ3 أيام بعد أن كتم أنفاسها وخنقها، وتسليم نفسه للشرطة.

تم تحرير محضر رقم 527 إداري لسنة 2018 مركز شرطة نجع حمادي بالواقعة، فيما تكثف الشرطة جهودها لكشف ملابسات الجريمة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.


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