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«المركزي السوداني» يطرح فئة جديدة من العملة

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عملات نقدية سودانية - أرشيفية
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وكالات - خالد الشرقاوي

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العملة

الأوراق النقدية

المركزي السوداني

أعلن بنك السودان المركزي، اليوم الخميس، عزمه طرح فئة جديدة من العملة المحلية، مطلع فبراير المقبل، لحل مشكلة الأوراق النقدية.

وقال محافظ المركزي، محمد خير الزبير، إنهم سيطرحون فئة 100 جنيها (2.10 دولار) الجديدة للتداول، اعتباراً من الشهر المقبل، بحسب بيان صادر عن المركزي.

وكشف الزبير في جلسة مجلس الوزراء، عن طرح فئات "200" و"500" جنيها خلال الشهرين المقبلين؛ مشيرًا أن ذلك سيحل مشكلة شح الأوراق النقدية بصورة نهائية.

والعام الماضي، أقرت الحكومة السودانية، قراراً بتحجيم الكتلة النقدية بهدف السيطرة على أسعار صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.


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