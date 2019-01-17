فرص عمل بـ«we» براتب يبدأ من 3 آلاف جنيه

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برج العرب

فرص عمل

شركة الاتصالات

أعلنت شركة "إكسيد" عن يوم مفتوح لوظائف خدمة عملاء بالشبكة الرابعة WE ، الثلاثاء الموافق 22 يناير الجاري، على أن يكون الحضور من 11 صباحا حتى 2 عصرا.

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالٍ، والحد الأقصى للسن 30 عاما، ومستوى اللغة الإنجليزية مقبول على الأقل، براتب شهري 3000 جنيه، ويجرى توفير مواصلات للعاملين.

وسيكون مكان العمل بالمنطقة الصناعية الرابعة، ببرج العرب في الإسكندرية، وتتم المقابلات بفرع الشركة بالقرية الذكية بمنطقة برج العرب الجديدة.



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