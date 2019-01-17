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«السيسي» يوجه بطلاء كل واجهات مباني «الطوب الأحمر»

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محمد فضل- متابعات

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السيسي

الطوب الاحمر

مبانى

طلاء

قال المهندس محمد أبوسعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إن خطة القضاء على التشوه البصري الذي تعاني منه محافظات مصر، والتي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بشأنها بطلاء واجهات المباني بـ"الطوب الأحمر"، ستبدأ بالواقعة على طول الطريق الدائري وصولا للمتحف المصري الكبير، والمنتظر افتتاحه العام المقبل.

وأضاف أبوسعدة، أنه ليس من المقبول أن يكون الطريق الرئيسي الموصل للمتحف الكبير بهذا القدر من القبح، لذا وضعنا الخطة لعام 2019، والتي تستهدف طلاء جميع المباني الواقعة على طول الطريق الدائري والمحور كمرحلة أولى.

وتابع رئيس جهاز التنسيق الحضاري، في تصريحات صحفية، أنه  طبقا للمشروع القومي للهوية البصرية، الذي أعده مجموعة من الخبراء بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري، سيكون لكل مجموعة محافظات لونها الموحد، ومن المقترح أن تطلى واجهات مباني القاهرة بالألوان الترابية تماشيا مع المناخ العام للمدينة، ونفس الأمر لمباني الصعيد، أما المحافظات الساحلية فاخترنا لها الألوان الزرقاء.

وأضاف: "نأمل خلال المرحلة الأولى أن نحسن المنظور الرأسي للقضاء على المظهر غير الحضاري، بما في ذلك إزالة العشوائيات المنتشرة على الأسطح ونأمل في إنهاء فوضى الإعلانات".



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