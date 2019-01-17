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وصول رفات المصري المختفي بإيطاليا منذ 15 عامًا

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متابعات - خالد الشرقاوي

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ايطاليا

القوي العاملة

مصري مختفى

قالت وزارة القوى العاملة إن رفات المصري المتوفى عيد عبدالخالق الأدهم الذي تم العثور عليه هيكل عظمي بعد 15 سنة من اختفائه في مدينة بياتشنسا بالشمال الإيطالي، تصل إلى أرض الوطن وذلك على رحلة مصر للطيران التي سوف تقلع من ميلانو في السادسة من مساء الخميس وتصل في الساعة التاسعة مساءً.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد تلقي تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو، شرح فيه تفاصل قصة المواطن المتوفي عيد عبدالخالق الأدهم الذي ترجع جذوره إلى مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، حكي تفاصيل قصة العثور على المواطن المصري هيكل عظمي بعد 15 عاما، وكان قد اختفي منذ عام 2004 في مدينة بياتشنسا بالشمال الإيطالي، وتم العثور على جثمانه في أحد البنايات المهجورة في أثناء عملية هدم المبني في منتصف عام 2018.

وأضاف أن مكتب التمثيل العمالي تابع حكاية المصري المختفي من عام 2004، حيث تواصل مع الشرطة الإيطالية، التي قامت بدورها بالاتصال بشقيق المختفي ويدعي «سمير» وأخذت منه عينية من DNA وبعد عدة أشهر قاموا بإبلاغه بأنهم وجدوا شقيقة، وظل الهيكل العظمي موجودا في مشرحة Pavia من يوليو 2018 حتى الآن، وخلال تلك المدة لم تصل السلطات الإيطالية بعد إلى أسباب الوفاة.

ووجه الوزير المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، بمتابعة وصول جثمان المتوفى «الهيكل العظمي» لأرض الوطن، فضلا عن متابعة مستحقات أسرته لدي هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي ولدي صاحب العمل الذي كان يعمل لديه. كما تحمل شقيق المتوفى تكاليف نقل الجثمان بميلانو للقاهرة.

وقام المستشار العمالي بميلانو بتقديم واجب العزاء باسم وزير القوي العاملة محمد سعفان لشقيق المتوفى، كما تم إبلاغ عزاء السفير إيهاب أبوسريع القنصل العام بميلانو.


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