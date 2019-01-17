الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد.. درجات الحرارة

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درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الجمعة، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد، وحتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتكون كثيفة أحيانا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 09 18

الإسكندرية 11 17

مطروح 08 16

بورسعيد 08 18

دمياط 08 17

الإسماعيلية 08 18

السويس 08 18

العريش 08 18

رفح 07 17

كاترين 01 14

الطور 09 18

شرم الشيخ 12 21

الغردقة 11 21

مرسى علم 11 20

الفيوم 07 18

بنى سويف 07 18

المنيا 07 19

أسيوط 06 19

سوهاج 07 19

قنا 07 19

الأقصر 08 20

أسوان 09 20

الوادي الجديد 07 20

حلايب 14 20

شلاتين 12 23



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