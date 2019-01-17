  • الخميس 17 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:53 م
بحث متقدم
قطر والسعودية

بث مباشر.. مباراة السعودية وقطر في كأس آسيا

مدبولي

الحكومة تقرر الخميس المقبل إجازة رسمية

ياسر برهامي

إنهاء فوضى الفتاوى بالحبس والغرامة.. السلفيون فى الخلفية

فواتير الكهرباء

زيادة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء

نرصد معاناة الروهينجيا بمخيمات اللجوء في بنغلاديش

«رايتس ووتش» تتهم جيش ميانمار بارتكاب «أخطر الجرائم»

مبارك

تكريم «مبارك» رغبة نخبوية أم أمنية شعبية؟

شبكة وي الشركة المصرية للاتصالات

فرص عمل بـ«we» براتب يبدأ من 3 آلاف جنيه

صيادون مصريون في غزة

صور.. داخلية "حماس" تستضيف صياديين مصريين جرفتهم الأمواج

الأرصاد

الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد.. درجات الحرارة

أرشيفية

وصول رفات المصري المختفي بإيطاليا منذ 15 عامًا

قاتلة ابنها بإمبابة: "مقصدتش اقتله"

قضايا وحوادث

قاتلة ابنها: كان يرتكب الرذيلة مع زملائه
ارشيفية

متابعات_مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

قاتلة ابنها فى إمبابة تروى تفاصيل الواقعة

#

أم تضبط ابنها يغش في حل الواجب المدرسي بطريقة صادمة

#

ننشرف اعترافات قاتلة رضيعها بالمقطم

#

علاقة آثمة مع الأم وابنتها وراء مقتل ذبيح إمبابة

الاجهزة الامنية

امبابة

القبض علي قاتلة ابنائها

قالت المتهمة بقتل ابنها البالغ من العمر 13 سنة بإمبابة عقب القبض عليها أنها لم تقصد قتله، حيث أصيبت بحالة من الهياج بعد اكتشافها عدم توجهه لأداء الامتحان واعتدت عليه بالضرب حيث وضعت يديها على رقبته وخنقته إلا أنها فوجئت بفقدانه الوعى.

وأضافت المتهمة "صالحة" أنها اعتقدت أن ابنها أصيب بفقدان الوعى فقط ولم يفارق الحياة، ونقلته إلى المستشفى، إلا أن الأطباء أخبروها بوفاته نتيجة تعرضه للخنق، بعدما اكتشفوا اثار احمرار حول رقبته.

وأكدت المتهمة خلال التحقيق معها أنها لم تقصد قتله قائلة: "هو فى حد يقتل ضناه، أنا كنت عايزاه يتعلم، لكن هو مش بيحب الدراسة"  لتقرر النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغا يفيد مقتل طالب يبلغ من العمر 13عاما نتيحة تعرضه للخنق.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة أن والدة المجني عليه وراء قتله، وبضبطها اعترفت بارتكاب الواقعة، بسبب عجزه عن التفوق دراسيا، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهمة إلى النيابة للتحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة رئيس الزمالك للاعبين قبل مواجهة اتحاد طنجة
» السودان.. زيادة أجور جميع العاملين بالدولة
» براءة حكم مباراة الأهلي والترجي من تهمة الرشوة
» البورصة تخسر 2.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع
» الأهلي يوضح موقف وليد سليمان من مواجهة شبيبة الساورة
» مقتل عريس والتمثيل بجثته في عين شمس
» تغريم إبراهيم حسن وعبدالناصر زيدان بتهمة سب رئيس الزمالك
» وصول رفات المصري المختفي بإيطاليا منذ 15 عامًا
» عامل يقتل ابنته الرضيعة بعد ولادتها بـ3 أيام
» قاتلة ابنها بإمبابة: "مقصدتش اقتله"
» «المركزي السوداني» يطرح فئة جديدة من العملة

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • عشاء

    06:51 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي