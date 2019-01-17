سقوط «5 كبار» في قبضة الرقابة الإدارية

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تمكن ضباط الرقابة الادارية ، اليوم الخميس، من القاء القبض على 5 من مسئولي الإدارة العليا بشركتى المشروعات البترولية والاستشارات الفنية «بتروجيت»، والشركة المصرية للاتصالات بقطاع الإسكندرية والوجه البحري، لاتهامهم بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، قدرت بحوالي 500 ألف جنيه من مقاولين أصحاب إحدى شركات التوريدات العمومية والمقاولات مقابل إسناد أعمال لعدد من المشروعات واستلامها وصرف قيمة تلك الأعمال، تم إخطار النيابة للتحقيق مع المتهمين.

وقال بيان صادر عن الهيئة، الخميس، إن نيابة استئناف الإسكندرية تولت التحقيق مع المتهمين في ضوء ما نسب إليهم من اتهامات.


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