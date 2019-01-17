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السعودية تحظر استيراد البصل المصري مؤقتا

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متابعات - الدويني فولي

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فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، حظرًا مؤقتًا على استيراد البصل من جمهورية مصر العربية.

وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية الدكتور سند الحربي أن الحظر جاء بعد نتائج التحليل من خلال سحب عينات البصل الواردة من مصر، وثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح عالميًا، وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة.

من جانبه، بين مدير عام الإدارة العامة للمحاجر الدكتور أسامة الصالح، أنه جرى التعميم على المحاجر بذلك وتطبيق جمع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض.

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