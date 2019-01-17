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تأجيل محاكمة مرسي و23 آخرين في التخابر مع حماس

قضايا وحوادث

محمد مرسى
محمد مرسى

شيماء السيد

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محاكمة مرسي

تمويل الارهاب

التخابر مع حماس

أجلت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و23 متهمًا آخرين في قضية "التخابر مع حماس"لجلسة 29 يناير الجاري للقرار السابق .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.


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