السيسى يكلف "الوزراء" بـ"توحيد طلاء عقارات الطوب الأحمر"

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أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هناك تكليفًا من رئيس الجمهورية بأن يتم التعامل مع جميع المباني التي لم تقم بطلاء واجهاتها، بحيث يتم الانتهاء من طلاء الواجهات الأربع لهذه المباني في مهلة محددة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، على أن تكون ألوان هذه الواجهات موحدة، بدلاً من هذا المشهد غير الحضاري، حيث توجد عمارات كثيرة في مناطق مختلفة واجهاتها على الطوب الأحمر، وهو ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية، موجهًا المحافظين بالبدء في تنفيذ هذا التكليف على مراحل، بمناطق محددة، لافتاً إلى أنه سيكون هناك متابعة دورية للوقوف على آخر المستجدات، مضيفاً: "هذا ما يحدث في كل دول العالم".

وأضاف مدبولى  خلال الاجتماع الثالث لمجلس المحافظين اليوم لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية انه من الضروري تكاتف كافة الجهود لاستيداء حق الدولة فى ملف  استرداد أراضي الدولة  وتقنين الأوضاع والتعامل بكل حزم مع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة، موجهًا بأهمية الإسراع في تنفيذ الإجراءات للانتهاء من تقنين الأوضاع، وتحصيل حقوق الدولة التي سيتم توجيه جزء منها كموارد للمحافظات تساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظات في مختلف القطاعات.

وأشار إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بملف تقنين أوضاع أراضى الدولة، في ضوء تكليفاته للحكومة والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، بمتابعة موقف هذا الملف، ووجه رئيس الوزراء بأن يكون هذا الملف على رأس أولويات عمل المحافظين خلال هذه المرحلة، وأهمية إعداد تقرير متابعة شهرية بآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف، هذا إلى جانب ضرورة قيام كل محافظ بوضع برنامج زمني يتضمن مستهدفات محددة للانتهاء من تقنين أوضاع الأراضي داخل محافظته.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية،  إنه يتم التواصل الدائم والمستمر بين لجنة استرداد أراضي الدولة والمحافظين، بحكم عضويته في اللجنة، بما يسهم في العمل على سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، وحل وإزالة أية معوقات قد تواجه عمل المحافظين في هذا الملف، مشيرًا إلى أن عدد طلبات تقنين أوضاع الأراضي قد بلغ 278624 طلباً، وجارٍ الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها وتحصيل حقوق الدولة والشعب.

وخلال الاجتماع استعرض كل محافظ موقف تقنين الأراضي وإزالة التعديات بمحافظته، والمعوقات التي تواجهه، وتم خلال الاجتماع مناقشة هذه المعوقات، للوصول إلى حلول فورية لها.

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