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الحكومة السودانية تستجيب لأول مطالب المحتجين

الحياة السياسية

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استجابت الحكومة السودانية لبعض مطالب المحتجين السلميين في شوارع السودان، حيث أصدر مجلس الوزراء السوداني، قرارًا، منذ قليل بزيادة أجور العاملين بالقطاع العام بعد أن فرغت المالية من الإجراءات الفنية .

وأوضح الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية (سونا) اليوم، أن القرار سلم لديوان شؤون الخدمة لإصدار المنشور المفصل لزيادات الأجور وفقا للدرجات الوظيفي .

ويشهد السودان منذ 9 ديسمبر الماضي احتجاجات تحولت إلى أكبر تهديد لحكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ ثلاثة عقود .

واندلعت الاحتجاجات بعد قرار الحكومة رفع أسعار الخبز، بينما تعاني البلد من نقص حاد في العملات الأجنبية وتضخم بنسبة 70بالمئة .

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