» إعلامية: منع سما المصرى من دخول الكويت

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كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عن قرار وزارة الداخلية الكويتية، بمنع دخول سما المصري، عقب فيديو الأبراج الجرىء.

وقالت العيدان في منشور لها على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعد الأنباء عن منع سما المصري دخول الكويت: أنا لست ندمانة لاستضافتها، وسما هى من تتحمل إساءاتها".

وأضافت العيدان في فيديو نشرته عبر صفحتها على "إنستجرام": "اليوم وصلني خبر شبه مؤكد بأن وزارة الداخلية الكويتية أصدرت قرارًا بمنع سما المصري من دخول أراضيها، أو إعطائها تأشيرة دخول بعد الفيديو الذي وصفته بالصادم".

وأكدت الإعلامية الكويتية، أنّ سما لم ترتكب أي إساءة خلال استضافتها ببرنامجها، لكن القرار جاء بسبب نزولها في الشارع والإساءة لأحد رموز الكويت وهي الأبراج.

وكانت سما قد أثارت جدلا بعد نشرها فيديو على صفحاتها تظهر خلاله وهي تقف بفستان ضيق يظهر مفاتنها أمام أبراج الكويت، خلال تواجدها هناك لتصوير حلقة تليفزيونية مع الإعلامية مي العيدان.

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