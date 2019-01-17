235 مليون جنيه إجمالى تكلفة مشروعات جارٍ تنفيذها فى 2019

17 يناير 2019 - 02:03 م

قال المهندس طارق السيد أحمد، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، في تقرير مفصل أرسله إلى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن الهيئة تنفذ حزمة من المشروعات القومية وفي مقدمتها مشروع الحيز العمراني بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بتكلفة (210 ملايين جنيه)؛ لتثبيت علامات الحيز العمراني لجميع المدن والقرى والكفور والنجوع وجرى الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية وجزء من الثالثة ليصل جملة ما تم تنفيذه 13043 من إجمالي 15198 قرية وكفر ونجع بنسبة تنفيذ 85%. كما تم الانتهاء 127 مدينة من 131 مدينة بنسبة تنفيذ 97%.

وأوضح السيد في بيان اليوم، تنفيذ مشروع إنشاء الحيازة الزراعية (كارت الفلاح) وترسيمها على خرائط رقميه وورقيه بمقياس 1/2500 بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي بإجمالي تكلفة (13مليون جنيه) وتم الانتهاء من المرحلة الأولى ليصل جملة الأعمال 19 محافظه تم تسليمها لوزارة الإنتاج الحربي ومن المفترض أنه سيتم تفعيل ميكنة كارت الفلاح بالجمعيات الزراعية بخمس محافظات كمرحلة أولى هى الشرقية والبحيرة الغربية وسوهاج وأسيوط.

وأضاف أن مشروع حصر أملاك هيئة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة الأوقاف المصرية بتكلفة (12 مليون جنيه) ويحصر المشروع أملاك الهيئة على خرائط مساحية ورقية ورقمية مقياس 1/2500 وجرى الانتهاء من 24 منطقة أوقاف لعدد23 محافظة وجار العمل بآخر منطقة وهي أوقاف القاهرة وبذلك يكون تم انتهاء أعمال الرفع بنسبة 90% ويجرى مد البروتوكول لمدة سنتين لإنتاج أطلس الأوقاف المصرية.